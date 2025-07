Interromputs els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per un incendi a la zona de Lleida

MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona comença a restablir-se després de l'incendi que s'ha produït prop de la infraestructura a la zona de Vinatesa, a Lleida.

"Després de solucionar-se la incidència, la circulació tendeix a normalitzar-se", ha informat Adif en un missatge publicat en el seu compte de 'X', que ha recollit Europa Press.

En concret, la circulació de trens d'alta velocitat de la línia Madrid-Barcelona va interrompre el seu pas pel bypass de Lleida "per la presència d'un incendi prop de la infraestructura", va especificar el gestor d'infraestructures ferroviàries.

A causa de l'incident, la circulació entre Saragossa i Lleida per als trens d'alta velocitat es va suspendre.

No obstant això, des de Renfe han assenyalat que ha quedat establerta la circulació de trens d'Alta Velocitat entre Saragossa i Lleida, després de ser extingit l'incendi proper a la via per part de Bombers. "La circulació tendirà a normalitzar-se de manera gradual", han informat en 'X'.

Els Bombers de la Generalitat van detallar que l'incendi, del que van ser avisats a les 19.08 hores, ha estat estabilitzat i que es troben sis dotacions treballant sobre el terreny.

Així mateix, Renfe ha assenyalat que van ser 19 els trens d'alta velocitat AVE, AVLO, ALVIA i AVANT afectats per l'incendi a Lleida.

Per la seva banda, fonts d'Ouigo han precisat a Europa Press que també han tingut dos trens afectats per aquesta incidència en la línia Madrid-Barcelona: un que ha estat parat una mitja hora aproximadament i un altre que ha sortit de la capital catalana amb 40 minuts de retard.