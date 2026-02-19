Interrompudes l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd (Tarragona) per un arbre a les vies

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda aquest dijous a les 15.40 hores entre Montblanc i Vilaverd (Tarragona) per un arbre a les vies.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Rodalies Catalunya ha explicat que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions.
En un altre missatge, Protecció Civil ha explicat que s'ha activat la prealerta del Ferrocat per aquest episodi.