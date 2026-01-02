Internament provisional per al presumpte autor de la mort de la seva mare al Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El jutge de guàrdia del Vendrell (Tarragona) ha acordat l'internament provisional de l'home de 37 anys detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva mare aquest dimecres, seguint les indicacions forenses, informa en una anotació a 'X' el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest divendres.
La mesura té per objecte l'estabilització terapèutica per poder practicar la seva declaració.
Els Mossos d'Esquadra van rebre sobre les 13.40 hores del dimecres l'avís que hi havia una dona morta a la seva casa, on es van traslladar junt amb el SEM i van confirmar la seva mort, que eleva el nombre de feminicidis durant 2025 als 11, corresponents a 10 dones i 1 feminicidi vinculat.