Un intern de Mas d'Enric (Tarragona) condemnat per assassinat s'escapa durant una sortida programada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Un intern de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) condemnat per assassinat ha fugit aquest dijous al migdia mentre participava en una sortida programada amb altres presos.
Segons han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat el 'Diari de Tarragona', l'intern s'ha escapat cap a les 14.00 hores, aprofitant que el grup, format per interns i educadors, havia fet una parada per dinar en un restaurant de la zona de les Gavarres (Tarragona).
L'intern, de 52 anys, hauria aprofitat per anar al lavabo per fugir de l'establiment a través de la porta d'emergència.
Fonts de la Conselleria de Justícia han confirmat la fuga i han precisat que no era la primera sortida programada en la qual participava aquest intern, per la qual cosa en principi no hi havia risc.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que s'ha fet una recerca activa durant aproximadament tres hores, sense localitzar-lo, i que el cas ha passat a mans de els investigadors del cos policial.