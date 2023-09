Interior expulsarà els sis mossos que han admès vexar i pegar un jove negre

Els agents perdran la condició de funcionaris quan la Conselleria rebi la sentència



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Interior de la Generalitat expulsarà els sis mossos d'Esquadra que han reconegut aquesta dilluns haver vexat i pegat un jove negre a Sant Feliu Saserra (Barcelona), per la qual cosa han acceptat una pena d'un any de presó.

Fonts del departament han explicat a Europa Press que, una vegada rebin la sentència dictada aquest dilluns 'in voce' per l'Audiència de Barcelona, els sis agents perdran la condició de funcionaris, conseqüència de la pena d'inhabilitació a la qual han estat condemnats. En un futur, podrien demanar la seva readmissió, però la Conselleria haurà de decidir llavors si l'admet.

Cinc agents i un cap han acceptat aquest dilluns una condemna d'un any de presó, que no compliran, i sis mesos d'inhabilitació com a policies després de reconèixer una agressió amb motius racistes a Sant Feliu Sasserra el gener del 2019.

En tractar-se d'una condemna inferior a dos anys de presó, i com els policies no tenen antecedents, no compliran la pena de presó a condició que no reincideixin en els propers tres anys i que segueixin un programa d'igualtat de tracte i no discriminació.

INDEMNITZACIÓ

La condemna és pels delictes d'atemptat contra la integritat moral i per lesions lleus, i també inclou una multa de 300 euros, el pagament d'una indemnització de 80.000 euros al denunciant, Wubi, per danys morals i lesions, i una ordre d'allunyament de 500 metres durant quatre anys.

En tancar l'acord, s'ha tingut en compte com a atenuant per als sis policies que entre tots ja han consignat 30.000 euros com a avançament per a la indemnització de la víctima.