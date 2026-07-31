Interior estima en 25.000 els immigrants que han tornat al Marroc des de Ceuta

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Interior xifra en 25.000 els immigrants que han tornat al Marroc des de Ceuta al llarg del matí i fins al migdia, després de la crisi migratòria que s'ha produït amb les arribades massives de dijous.
L'estimació que ha fet el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska de les arribades que es van produir dijous des de la matinada és d'unes 50.000 aproximadament. No obstant això, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assenyalat que la xifra se situa ens uns 60.000.
D'aquests, uns 25.000 han anat tornant al llarg del matí i el flux de retorn ha anat augmentant a mesura que passaven les hores, ja que el Ministeri d'Interior els estimava en 13.000 a les 12:30 hores i cap a les 14:00 hores en gairebé la meitat dels migrants arribats a Ceuta.
En aquest sentit, han explicat que s'està produint una tornada de 150 persones per minut des de la ciutat autònoma al Marroc.