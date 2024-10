Interior defensa la legalitat de les devolucions en calent perquè tenen l'"aval del TEDH i el Constitucional"

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Interior s'ha remès al text de l'acord amb EH Bildu per reformar la llei de protecció de la seguretat ciutadana, la coneguda pel seu detractors com llei mordassa, per destacar la legalitat de les devolucions o rebutjos en frontera, i recorda l'aval tant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) com del Tribunal Constitucional.

Segons expliquen a Europa Press des del ministeri de Fernando Grande-Marlaska, el rebuig en frontera és una "actuació constitucional que respecta la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional, avalada pel TEDH i pel Tribunal Constitucional".

En aquest sentit, el Ministeri assenyala que l'acord anunciat dijous per EH Bildu remet aquesta qüestió a la llei d'estrangeria per regular la figura jurídica de les devolucions. Serà en aquesta norma, i no en la llei mordassa, "on se li donarà una redacció més adequada després d'un estudi detingut i rigorós durant els sis mesos posteriors a l'aprovació de la nova llei de seguretat ciutadana", diu Interior.

L'acord del PSOE i Sumar amb EH Bildu es refereix al compromís d'incloure una nova disposició en la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social que, diu textualment, "haurà de reconèixer i garantir els drets de les persones migrants i assegurar que les sol·licituds d'asil es tramitaran conforme a la normativa de drets humans i protecció internacional".

"En conseqüència", afegeix l'acord amb EH Bildu, "la certificació i identificació de les persones potencialment sol·licitants d'asil i l'avaluació sobre el seu accés a les sol·licituds de protecció internacional s'haurà de fer als llocs habilitats a aquest efecte als passos fronterers prèviament al procés de possible expulsió".