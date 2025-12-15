Interior cessa el comissari que va posar al capdavant de la Policia a Lleida per una condemna per assetjament sexual

Isabel Infantes - Europa Press - Arxiu
MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de l'Interior ha ordenat aquest dilluns el cessament del comissari Antonio José Royo Subías, al que havia posat al capdavant de la Policia Nacional a Lleida, després de transcendir que aquest comandament policial tenia una condemna per assetjament sexual.
Fonts del Ministeri de l'Interior han confirmat l'ordre de cessar aquest comissari de 63 anys que va ser condemnat l'any 1999 per assetjament sexual a una subordinada.
Segons van avançar el diari 'Segre' i 'El País', va ser condemnat per l'Audiència de Guipúscoa i el Tribunal Suprem en considerar provat que va pressionar l'any 1999 una subordinada perquè mantingués relacions amb ell i que li va donar "una manotada als glutis".
Antonio José Royo, que va prendre possessió del seu càrrec el passat 9 de desembre, va ser considerat autor d'un delicte d'assetjament sexual agreujat per fer prevaler la seva superioritat, per la qual cosa va ser condemnat a una multa de 1.080 euros i a indemnitzar la víctima amb 3.000 euros.
L'agent va continuar en la Policia i va ascendir a comissari l'any 2017.