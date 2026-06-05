La Intercol·legial crea una comissió per abordar el problema de l'habitatge a Catalunya

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya amb més de 350.000 col·legiats, ha creat la Comissió Intercol·legial d'Habitatge amb l'objectiu d'aportar solucions de manera transversal al problema de l'habitatge a Catalunya, ha informat la Intercol·legial en un comunicat aquest divendres.
Per la presidenta de la Intercol·legial i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, la creació d'aquesta comissió respon a la "responsabilitat dels col·legis professionals de contribuir a elaborar projectes i mesures que donin resposta a un dels principals problemes que més preocupen la ciutadania, com és l'habitatge".
La nova comissió treballarà amb una mirada interprofessional, que integri les aportacions dels diversos sectors per fomentar el debat, la reflexió i l'intercanvi d'idees i experiències en la matèria, elaborar informes i estudis, i plantejar propostes d'actuació a partir del coneixement de professionals de diversos àmbits.