La Intercol·legial i el COACB impulsen 750 entrevistes de feina en el Saló de l'Ocupació

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Intercol·legial i el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) han impulsat 750 entrevistes de feina en el Saló de l'Ocupació, informen en un comunicat conjunt aquest dijous.
La trobada se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona aquest dimecres i dijous, i la majoria de les entrevistes realitzades han estat amb cita prèvia.
El president del COACB, Ricard Penas, ha explicat que les entrevistes reflecteixen "la capacitat dels col·legis per crear ponts entre el talent i el teixit empresarial".
"En un entorn laboral cada vegada més dinàmic, continuem sent l'espai natural on professionals i organitzacions es troben, comparteixen coneixement i generen noves oportunitats", ha dit.
A més a més, hi ha hagut conferències i tallers sobre l'ús de la intel·ligència artificial (IA) en el reclutament i procés de selecció de les empreses i com està transformant el procés de cerca d'ocupació.