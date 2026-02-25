Instal·lada una planta solar a la Comunitat de Regants del Segrià Sud (Lleida)

LLEIDA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha enllestit la instal·lació d'una planta fotovoltaica de 276 kWp a l'estació de bombament EB-3 de la Comunitat de Regants del Segrià Sud, al municipi de Llardecans (Lleida), informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta instal·lació "representa un nou pas cap a la transició energètica del sector agrari i en la reducció dels costos del reg".
La planta ha suposat una inversió de gairebé 439.000 euros, i la Comunitat de Regants executarà actuacions complementàries aportant el 15% de l'import.
Aquesta comunitat de regants gestiona 6.189 hectàrees als municipis d'Almatret, Llardecans, Maials, Seròs i Torrebesses (Lleida), a partir de la captació d'aigua de l'embassament de Riba-roja d'Ebre (Tarragona).
És la tercera instal·lació fotovoltaica de reg de la Comunitat de Regants, la qual cosa consolida el bombament solar com una estratègia efectiva per disminuir la factura elèctrica i afavorir la resiliència davant el canvi climàtic.