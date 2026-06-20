Inspecció de Treball detecta indicis de frau en 4.113 contractes de 2.563 empreses catalanes

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha detectat indicis de frau laboral en un total de 4.113 contractes pertanyents a 2.563 diferents empreses de tot el territori català, informa un comunicat del Govern aquest dissabte.
Del total de contractes sota sospita, el 54% correspon a fixos-discontinus (2.225), el 36% es deu a l'encadenament de contractes temporals (1.462) i el 10% restant està relacionat amb la superació dels períodes màxims autoritzats per a la contractació temporal (426).
Per identificar a aquestes companyies, la Generalitat ha utilitzat una eina informàtica basada en la tecnologia 'big data', que detecta indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent.