Inspecció de Treball avisa 11.436 empreses per no tenir protocols d'altes temperatures

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha enviat 11.436 comunicacions a empreses per informar-los que necessiten adoptar mesures preventives en vista dels possibles riscos per als treballadors per les altes temperatures i reforçar els equips amb més eines i formació.
A través d'aquestes comunicacions, l'organisme de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat vol alertar les empreses de la necessitat d'avaluar els riscos laborals i implementar mesures preventives, i l'incompliment de les quals pot constituir infraccions greus o molt greus, informa la Conselleria aquest dilluns en un comunicat.
Del total, 5.345 empreses notificades són de la província de Barcelona; 2.421 de Lleida; 1.924 de Tarragona i 1.746 de Girona, mentre que, per sectors, la construcció i el sector agrari, en què els treballadors estan més exposats a l'estrès tèrmic, apleguen el 60% i 40% de les comunicacions, respectivament.
A més a més, la ITC ha reforçat la formació específica del personal inspector de les 4 províncies, i augmentat les eines per mesurar les condicions ambientals als centres de treball "atesa l'evolució a l'alça de casos registrada en els últims estius".
En paral·lel a aquestes comunicacions, l'organisme estructura la campanya de temperatures extremes en dues fases, primer amb actuacions per verificar l'existència de mesures de prevenció i protocols en els sectors més exposats, i una segona, que s'activa durant les onades de calor, i s'executa de manera prioritària a partir de denúncies o alertes.