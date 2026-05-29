La inserció laboral d'FP a Catalunya cau a un 52,5% i puja la continuïtat dels estudis

La taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional (FP) a Catalunya ha caigut dos punts, fins al 52,5% en el cas dels estudiants del curs 2023/2024, mentre que el percentatge dels qui continuen estudiant augmenta un punt, fins al 55,6%, segons dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals a Catalunya.
L'ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma, aquest divendres a Barcelona, en un acte juntament amb el president del Consell de Cambres, Josep Santacreu; el secretari de Formació Professional de la Generalitat, Francesc Roca; el director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, i la directora gerent, Carme Martinell.
"L'FP es consolida com una opció per construir itineraris formatius de programes de formació i inserció en graus mitjans, de graus bàsics a graus mitjans, i de mitjans a superiors, i que milloren, per tant, la qualificació i l'ocupació de les persones", ha explicat Coma.