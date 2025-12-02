Inocsa situa en 15,67 milions d'accions de GCO el mínim perquè l'opa tiri endavant

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Inocsa ha fixat la condició d'acceptació mínima a la qual ha subjectat l'eficàcia de l'opa sobre Grup Catalana Occident (GCO) en 15,67 milions d'accions, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
Aquesta xifra es dona després de l'anunci que GCO ha acceptat l'oferta en la modalitat de contraprestació en efectiu amb totes les accions en autocartera, directa o indirecta.
En relació amb els accionistes que acceptin l'oferta en modalitat de contraprestació, només seran tingudes en compte les accions de GCO que siguin finalment canviades en aplicació de l'equació de bescanvi, i "per tant, Inocsa adquireixi de manera efectiva".