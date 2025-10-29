Inocsa no emetrà un fullet informatiu sobre les noves accions en l'opa sobre GCO

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Inocsa no emetrà un fullet informatiu sobre l'emissió de noves accions de classe B ofertes als accionistes de Grup Catalana Occident (GCO) en el bescanvi de les seves accions, com una de les alternatives de contraprestació de l'opa voluntària autoritzada aquest dimecres sobre el grup.
Així ho indica aquest dimecres en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), hores després que l'organisme supervisor hagi autoritzat l'operació sobre el 37,97% de les accions del grup que Inocsa, que ja disposava del 62,03% del capital social restant, encara no tenia.
Inocsa ha optat per acollir-se a l'exempció prevista per a les ofertes de bescanvi establerta en l'apartat 4.f) de l'article 1 del Reglament de fullets.