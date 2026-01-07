Innovi obté 1,2 milions en subvencions per a 14 projectes d'innovació vitivinícola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El Clúster Vitivinícola Català (Innovi) ha aconseguit més d'1,2 milions d'euros en subvencions per al desenvolupament de 14 projectes d'innovació, d'un total d'1,6 milions d'euros sol·licitats, en tres convocatòries públiques diferents, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.
Aquests projectes, plantejats per l'Agència Catalana de Residus (ARC) i Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern, compten en total amb la participació de 41 organitzacions i tenen com a objectiu reforçar la competitivitat, la sostenibilitat i la transformació del sector vitivinícola català.
Dels projectes de l'ARC, Innovi ha presentat iniciatives orientades a la reutilització i circularitat dels envasos de vidre: una sobre la implementació d'adhesius 'Wash-Off' i una altra sobre un model de reutilització d'ampolles de vi a Catalunya.
Quant a les subvencions d'Acció, destaquen projectes com Agroecologia Regenerativa, que fomenta l'avantatge competitiu local per a un món globalitzat; Ciara, sobre gestió circular i intel·ligent de les aigües residuals; Bioviter, per a la preservació de la biodiversitat vitícola; o Mercatia, que impulsa el comerç electrònic en el sector agroalimentari, entre d'altres.
Finalment, Innovi coordina projectes estratègics de clúster orientats a la digitalització avançada i l'economia circular del sector: Gestió Avançada amb Intel·ligència Artificial per a Cellers (GAIA-C), i R-Circula, enfocat en el marcatge reversible per a la circularitat d'envasos de vidre.