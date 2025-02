La iniciativa de Junts sobre la qüestió de confiança, una cop rebaixada, torna a la Mesa del Congrés

El text nou, que ja només convida Sánchez a "considerar l'oportunitat" de mesurar els suports, es podria votar a finals de febrer

La Mesa del Congrés té previst tramitar aquest dimarts la proposició no de llei en la qual Junts suggereix al president del Govern central, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança, un text que els de Carles Puigdemont van acceptar reformular, rebaixant-ne el contingut.

Finalment, el PSOE li donarà el vistiplau a la Mesa a canvi que Junts defensi la convalidació del nou decret òmnibus que inclou la pujada de les pensions, els ajuts al transport, i als afectats per la dana, i altres mesures de l'anomenat 'escut social'.

Els de Carles Puigdemont van registrar la seva proposició no de llei original el 9 de desembre i des del principi els lletrats del Congrés no van posar cap obstacle a la seva qualificació. No obstant això, i a instàncies del PSOE, que té majoria amb Sumar a la Mesa, l'òrgan de govern de la cambra va aparcar la seva decisió i va evitar fins a dues vegades autoritzar-ne la tramitació.

EL PP I ELS LLETRATS MAI HI VAN VEURE CAP PROBLEMA

La primera vegada va ser el 17 de desembre i, un mes després, el 16 de gener, la Mesa va tornar a deixar la seva decisió a l'aire. En tots dos casos va ser en contra del criteri del PP, que mai ha vist problema en què passés aquest primer filtre de la Mesa, d'acord amb el que van plantejar els serveis jurídics.

Els lletrats sempre han mantingut que era la Mesa la que havia de decidir i fixar doctrina, ja que era el primer cop que s'instava una qüestió de confiança a través d'una proposició no de llei.

Tot i que van apuntar que la utilització d'aquest instrument és potestat exclusiva del president, també van recalcar que fins i tot encara que s'aprovés no tindria efectes jurídics, perquè les proposicions no de llei no són d'obligat compliment.

El fet que la qüestió de confiança és prerrogativa del president del Govern central i que només ell pot activar-la és l'argument que fa servir el PSOE per justificar les seves resistències a tramitar la proposta de Junts. Fa 30 anys, governant també el PSOE, sí que es va permetre debatre una moció de CC demanant al president Felipe González convocar eleccions, una altra competència exclusiva seva.

ASSUMEIXEN QUE NO TÉ EFECTES JURÍDICS

Al final, la iniciativa de Junts va entrar en la negociació del decret llei òmnibus i el PSOE va acceptar tramitar-la si se'n rebaixava la redacció. Si el text original, que només ocupava una línia i mitja, instava directament el president del Govern central a plantejar una qüestió de confiança, la nova redacció ja només anima Sánchez a "considerar l'oportunitat" de plantejar-la.

I la descafeïna més en afegir expressament que la seva proposta només té un valor polític, no té "efectes jurídics" per a Sánchez i no l'obliga a complir-la, atès que la qüestió de confiança és una "prerrogativa que li confereix la Constitució".

El que no modifica Junts és l'exposició de motius, en la qual es continua queixant que no veuen voluntat política en el president del Govern central per complir els acords i que amb aquesta dinàmica "no hi ha possibilitat de generar la base de confiança necessària per encarrilar la resta de legislatura". Però l'exposició de motius no es vota ni té efectes.

Un cop la Mesa del Congrés qualifiqui la iniciativa, previsiblement per unanimitat, ja estarà a punt per introduir-la a l'ordre del dia d'una sessió plenària per a finals de febrer. La decisió final sobre la data del seu debat i votació l'adoptarà la junta de portaveus