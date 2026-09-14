Iniciat el procés electoral de les 31 confraries de pescadors catalanes

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha publicat l'ordre per convocar les eleccions dels òrgans de govern de les 31 confraries de pescadors catalanes, informa en un comunicat aquest dilluns.
A més a més, també es renovaran els òrgans de govern de les tres federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors per un termini de quatre anys.
El calendari electoral ha començat aquest dilluns per a les confraries i està previst que l'11 de novembre es constitueixin els capítols i la proclamació definitiva dels patrons majors.
Per la seva banda, el procés començarà el 17 de novembre i acabarà el 21 de desembre per a les federacions territorials, i començarà el 22 de desembre i finalitzarà el 25 de gener del 2027 per a la Federació.
Estan cridats a les eleccions 1.854 electors, entre membres de la marineria i representants de les empreses armadores de les embarcacions de pesca.