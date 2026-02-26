Iniciades les obres de millora del ferm a la ronda sud de Granollers (Barcelona)

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha iniciat les tasques de millora del ferm a la ronda sud de Granollers (Barcelona), informa en un comunicat aquest dijous.
Els treballs inclouen un paviment sonoreductor per reduir el soroll causat pel pas dels vehicles, i tenen un pressupost d'1,1 milions d'euros, amb un termini d'execució de tres mesos.
L'objectiu és afavorir la seguretat en la conducció, a més de reduir l'impacte per la circulació dels vehicles als habitatges de l'entorn.