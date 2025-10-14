Iniciades les obres d'una nova residència d'estudiants al Parc de l'Alba

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat les obres de construcció d'una nova residència d'estudiants al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimarts.
Els treballs, que duu a terme Emerige, han de servir per aixecar un edifici amb tots els serveis per acollir 400 residents i que ha d'obrir portes el curs del 2027.
La residència estarà gestionada per AMRO i comptarà amb diversos edificis d'entre tres i sis plantes, i a més d'estudiants, preveu acollir personal docent.