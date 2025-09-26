Iniciada la tramitació d'una nova planta de biometà a Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (Tarragona) ha aprovat en primera fase el pla especial urbanístic per a una planta de producció de biometà a Tortosa (Tarragona), informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aquest divendres.
Es tracta d'un projecte d'economia circular promogut per Bio Salas per a la construcció d'una planta de tractament de residus orgànics i subproductes animals que no es destinin al consum humà.
La instal·lació és considerada infraestructura d'utilitat pública i ara començarà l'anàlisi perquè l'activitat sigui compatible amb un conjunt de requeriments sectorials, urbanístics i mediambientals.