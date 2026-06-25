Ingrun Ulla Bartölke torna al consell d'administració de Seat & Cupra

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Ingrun Ulla Bartölke ha estat nomenada membre del consell d'administració de Seat & Cupra i presidenta de la comissió d'auditoria i bones pràctiques de la companyia, després d'haver format part de l'òrgan entre 2017 i 2022, informa aquest dijous la companyia en un comunicat.
Llicenciada en Administració d'Empreses per la Universitat Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg i doctora en Ciències Polítiques per la Universitat de Rostock (Alemanya), Bartölke ha treballat per al grup Volkswagen com a 'head of group accounting and external reporting' i 'head of foreign operations & central functions' en la filial bancària VW Bank GmbH.
Segons Seat & Cupra, l'estada prèvia de Bartölke en el consell li proporciona un profund coneixement del negoci i prioritats estratègiques, per la qual cosa el seu retorn és "especialment valuós" per al període de transformació de la companyia.