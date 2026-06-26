Ingesan (OHLA) s'adjudica el servei de neteja de la xarxa convencional del Metro de Barcelona per 72 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
Ingesan, companyia capçalera de la divisió de Servicios de OHLA, s'ha adjudicat en una unió temporal d'empreses (UTE) amb Adelte el servei de neteja d'estacions, trens i dependències de la xarxa convencional del Metro de Barcelona per un import total de 70,09 milions d'euros.
El contracte s'estendrà durant els pròxims cinc anys, fins al 30 de juny del 2031, i contribuirà a la millora de la neteja de les línies 1, 4, 11 i 9 de la xarxa.
Ingesan presta aquest servei des del 2012 i aquest contracte representa la tercera edició de la UTE amb Adelte, segons ha informat la companyia en un comunicat.
Entre les principals novetats del nou contracte s'inclouen la reducció progressiva de productes químics en les tasques de neteja, i la incorporació gradual de maquinària autònoma o robotitzada, com fregadores autònomes.
Així mateix, es contempla l'increment de la freqüència de neteja en determinades operacions, tant a estacions com trens, la qual cosa implicarà un augment significatiu dels recursos destinats al servei. Així, el servei comptarà amb un equip de 350 professionals per a l'execució del contracte.