Un informe veu "insostenible" un model econòmic català basat en sectors amb sous baixos

Són "altament subvencionats" i no generen ingressos fiscals per sostenir els serveis públics
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
L''Informe Fènix' de diversos economistes considera insostenible un model econòmic català basat en sectors amb salaris baixos, i alerta que s'anirà deteriorant si no s'apliquen reformes estructurals, com la regulació del turisme i polítiques per a una immigració "més selectiva".
És una de les principals conclusions de l'estudi presentat aquest divendres en roda de premsa, que ha estat coordinat per Xavier Roig i elaborat pels economistes Xavier Cuadras, Modest Guinjoan i Miquel Puig, amb assessorament de Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas i Jaume Ventura.
L'informe constata que el PIB de Catalunya és superior al del seu entorn però "cada vegada s'allunya més de l'europeu", segons Guinjoan, que ha assegurat que això és el que mesura la riquesa real d'un país i el benestar de la seva població.
El PIB per càpita l'any 2000 estava 6 punts per sobre de la mitjana europea, però 25 anys després està 6 per sota, la qual cosa Guinjoan associa al fet que "Catalunya ha estat influenciada poderosíssimament per l'evolució de l'ocupació".
PRODUCTIVITAT
Segons l'informe, Catalunya ha tingut una expansió demogràfica "excepcional" (del 33% des del 2000) impulsada per la creació de feines ocupades gairebé exclusivament per immigració: això neutralitza l'envelliment de la població però ha perjudicat la productivitat.
Guinjoan ha explicat que el País Basc i Aragó han crescut en PIB per càpita mentre que la seva immigració ha estat, percentualment respecte a la seva població, una tercera part de la catalana.
Xavier Cuadras ha dit que augmentar el PIB per càpita implica necessàriament augmentar la productivitat, que ha empitjorat en els últims anys ampliant la bretxa amb les economies comparables de l'entorn de Catalunya.
El diferencial de la productivitat catalana per hora treballada respecte a Europa ha empitjorat (del 92% al 87% des del 2000), i Cuadras vincula el progrés de la productivitat després del 2009 amb la destrucció d'ocupació, ja que gran part dels treballadors estaven desocupats.
També ha dit que la productivitat de Catalunya "està a la cua" de qualsevol àmbit en comparació amb altres països de l'estudi, com la dimensió, l'orientació sectorial i el nivell de desenvolupament.
L'informe ho atribueix a la creixent especialització de l'economia catalana en sectors amb salaris baixos i productivitat baixa, ja que el 52% de la creació neta d'ocupació el 2008-2023 ha estat en sectors per sota del salari mitjà.
SECTORS "SUBVENCIONATS"
Miquel Puig ha afirmat que els sectors amb salaris més baixos no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics, com la sanitat i l'educació: per això, l'informe defineix com "altament subvencionats" els salaris per sota dels 27.500 euros bruts (amb dades del 2023).
L'estudi reflecteix que, el 2023, el 44% de la creació d'ocupació a Catalunya es va donar en sectors altament subvencionats, i el 35% de l'economia catalana es compon de sectors amb aquests salaris: "Hi ha massa empresaris que creen massa llocs de feina no qualificats i que ens empobreixen".
Entre els sectors amb aquestes característiques, que coincideixen a ser els de menys productivitat, ha destacat el 'turisme de sol i platja' i la indústria càrnia, ja que tenen salaris baixos i un creixement de l'ocupació molt ràpid, amb beneficiaris fonamentalment no residents i el "tracte privilegiat de l'ocupació estacional" en el cas del turisme.
PROPOSTES
Els economistes alerten que la situació pot portar a un "empobriment continuat" de la gent i plantegen mesures per revertir-ho, com apujar el salari mínim per frenar l'expansió de feines poc qualificades, ja que "reduiria la subvenció implícita que reben aquests sectors".
A més, recomanen una política d'immigració "més selectiva", saber català per ocupar llocs públics i reduir la capacitat del turisme, perquè veuen insostenible obrir més hotels si no hi ha gent per atendre'ls.
També proposen més transparència publicant la balança fiscal, reformar les polítiques d'ocupació per equiparar-les als estàndards europeus més avançats, i eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen activitats de baixa productivitat: "No té cap sentit l'IVA reduït del turisme".
Segons l'estudi, si el model continua sent el dels últims 25 anys, el 2050 Catalunya ocuparia la quarta posició dins les comunitats autònomes, per darrere d'Aragó: "El dia que això passi ens sabrà molt greu i voldrà dir moltes coses", segons Puig.
Jordi Galí ha afirmat que l'impost de patrimoni penalitza molt les rendes, per la qual cosa proposa un augment del mínim exempt en aquest impost, i Guillem López-Casasnovas ha assegurat que aquest estudi no és "un al·legat antiturístic ni antiimmigració".
Jaume Ventura ha advertit que aquest model no s'aturarà sol i que l'única manera de fer-ho és canviar les regles del joc, ja que no només produeix costos de manera directa, sinó que penalitza altres sectors que enriquirien Catalunya.
Xavier Puig ha assegurat que la Generalitat, les diputacions i els poders locals poden evitar atreure sectors altament subvencionats, però que això requereix mesures dràstiques, que considera urgents: "Les solucions al problema són dures, però requereixen mesures de bisturí, perquè el país s'està dessagnant".