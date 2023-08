La inflació va pujar fins al 2,3% al juliol i els aliments es van encarir un 10,8%, mig punt més

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va pujar al juliol tres dècimes, fins al 6,2%



MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar un 0,2% al juliol en relació al mes anterior i va elevar quatre dècimes la seva taxa interanual, fins al 2,3%, degut, principalment, a la pujada dels preus de carburants i també a l'encariment dels aliments, que van escalar cinc dècimes fins al 10,8%.

Amb la dada definitiva de juliol publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la inflació reprèn els ascensos i posa fi a dos mesos consecutius de caigudes que van portar a l'IPC al juny al 1,9%, el seu menor nivell des de març de 2021.

Per la seva banda, l'INE ha confirmat que la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), va pujar al juliol tres dècimes, fins al 6,2%, situant-se gairebé quatre punts per sobre de l'IPC general.

Estadística ha atribuït l'escalada de l'IPC general a la pujada de preus dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, a l'encariment de vestits i calçats, a l'increment dels paquets turístics i a la pujada dels aliments i begudes no alcohòliques.

En el cas dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, l'INE ha confirmat que van incrementar la seva variació cinc dècimes i van aconseguir el 10,8%, a causa que els preus de les fruites i els olis i grasses van augmentar al juliol d'aquest any, davant del descens registrat el mateix mes de 2022.