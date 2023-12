La indústria catalana es pot "veure obligada a reduir" la producció per les restriccions d'aigua

El sector destaca la voluntat d'avançar en la regeneració d'aigua

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La indústria catalana es pot "veure obligada a reduir" la producció a causa de les restriccions d'aigua per la sequera en aquells sectors que tenen un ús intensiu i que l'han d'incorporar en el producte final, segons experts consultats per Europa Press.

El passat 28 de novembre, la Generalitat va decretar la preemergència per sequera al sistema Ter-Llobregat i va limitar el consum d'aigua a 210 litres per dia i habitant, i si no plou, aquest límit s'anirà reduint fins als 160 litres si s'arriba a la fase d'emergència III.

El director general de la patronal Amec, Joan Tristany, ha assenyalat que les restriccions "afectaran" la indústria en general, tot i que ha demanat veure com són les restriccions.

Ha afegit que el sector industrial fa servir aigua en dos grans àmbits: els processos productius i el producte final, i que són els sectors d'aquest segon àmbit els que es poden veure més afectats.

Tristany ha recordat que el consum domèstic es pot reduir més fàcilment que el de la indústria, ja que millorar l'eficiència dels procés "no és una cosa que es pugui fer de manera immediata".

Per la seva banda, el director de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball, Salvador Sedó, ha augurat que "bona part de les empreses podran continuar amb la producció".

SECTOR QUÍMIC

Sedó ha assenyalat que el sector químic i el paperer poden ser els més afectats per les restriccions, ja que necessiten l'aigua per al producte final.

El secretari general de Fedequim, Juanjo Meca, ha alertat que segments com la química fina --que fabrica principis actius per a medicaments-- poden "patir i haver d'aturar la producció".

Ha assegurat que si es declara la situació d'emergència i entren en vigor noves restriccions, "hi ha empreses que estan al límit dels seus mitjans".

REGENERACIÓ

Tristany ha assenyalat que en molts processos productius, l'aigua es torna a fer servir o regenerar i ha assegurat que "es fa de manera evident, per voluntat i per normativa".

"Hi ha camí per avançar, però no són coses que puguem fer de manera urgent", ha lamentat, després de subratllar que les empreses estan innovant per augmentar la regeneració de l'aigua.

Sedó ha assegurat que la indústria "és conscient de la sequera" i que treballa per impulsar l'aigua regenerada i la circularitat de l'aigua, i ha reclamat que es tinguin en compte els plans d'estalvi que han presentat les empreses en el moment d'imposar restriccions.