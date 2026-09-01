Indra i Gutmar signen un acord per fabricar components crítics per a la defensa a Catalunya

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Indra Group i Gutmar han signat un acord de col·laboració per impulsar la industrialització i fabricació de components crítics per al sector de la defensa a Catalunya, informa la multinacional de defensa i digitalització avançada en un comunicat aquest dimarts.
L'acord contempla diferents línies de col·laboració entre les dues empreses, la pròpia fabricació de components d'alta precisió;, l'ús del procés de fabricació mecanitzat CNC en peces crítiques per a sistemes terrestres, navals i aeroespacials i la construcció d'estructures mecàniques per a radars, sensors i sistemes electrònics.
També preveu la integració i l'assemblatge de subconjunts electromecànics, el desenvolupament de prototips i demostradors tecnològics i la fabricació de grans estructures mecanosoldades i hidràuliques.
El delegat territorial d'Indra Group a Catalunya, Enric Blasco, ha posat l'aliança amb Gutmar com un exemple per aconseguir augmentar el pes de les capacitats industrials de la regió als seus programes estratègics.
"L'aliança amb Gutmar reflecteix clarament aquest model: identificar empreses amb coneixement, experiència i capacitat d'execució, connectar-les amb els nostres projectes i generar noves oportunitats de creixement per al conjunt de l'ecosistema industrial català", ha detallat.
Recentment, Indra Group va signar un acord similar amb Bold Technology, la companyia catalana especialitzada en sistemes avançats d'emmagatzematge d'energia, bateries d'alt rendiment, sistemes de gestió de bateries (BMS) i solucions intel·ligents de gestió energètica basades en intel·ligència artificial.
Per la seva banda, el president de Gutmar, Joan Martorell, ha explicat que l'empresa pot aportar "experiència, tecnologia i una elevada capacitat d'adaptació en totes les fases del procés", i els ceo, Miguel Camino i Álvaro Horstmann, han destacat que multiplicarà les oportunitats per al teixit industrial de Catalunya.