Indra Group i l'AQUESTA acorden el desenvolupament de noves estacionis remotes de Galileu per 52,3 milions

MIQUEL MONFORT SUBIRANA - INDRA
BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Indra Group desenvoluparà una nova generació d'estacions sensoras Galileu (GSS) i estacions d'enllaç ascendent (ULS), projectes encarregats per l'Agencia Espacial Europea (ESA) amb una dotació total de 52,3 milions d'euros i liderats des de Madrid i Barcelona.
La signatura del Contracte Galileu 2.0 ha tingut lloc aquest dimarts a Barcelona, i ha vingut precedida d'una jornada de treball en la qual han participat representants de l'ESA, l'Agència de la Unió Europea pel Programa Espacial (EUSPA) i de la Comissió Europea, i ha estat clausurat pel conseller d'empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper.
"L'acte que avui ens ocupa, més enllà de la signatura d'uns contractes que per descomptat tenen la importància notòria, és l'inici d'una nova etapa dins de grans programes tecnològics i estratègics a Europa, com és la segona generació de Galileu", ha assegurat el director de Missions de Navegació en Indra Space, Carlos Álvarez, durant l'acte.
"Parlem d'un sistema que és essencial per garantir la capacitat d'Europa per disposar d'un sistema propi de navegació i posicionament per satèl·lit. És un sistema que forma part de nostra vida quotidiana", ha afegit.
Segons Álvarez, Galileu "és un exemple del que és capaç Europa de fer si es treballa amb cooperació, amb talent i amb visió".
DOS CONTRACTES
El primer contracte, que es durà a terme des del districte 22@ de Barcelona per un valor de 29,6 milions, consisteix en el desenvolupament de les noves estacions sensoras Galileu que reben i monitorizen senyals satelitals, la qual cosa permet dur a terme mesuraments sobre la qualitat del senyal i la determinació de les òrbites.
En el projecte col·laborarà GMV, especialitzada en solucions de recepció i processament de senyals del sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS), i Thales SIX, que ofereix capacitats de seguretat.
El segon contracte, dotat amb 22,7 milions i dirigit des de Madrid, té com a finalitat desenvolupar estacions d'enllaç ascendent (ULS), que transmeten dades de missió als satèl·lits Galileu perquè la constel·lació proporcioni la informació de navegació.
El projecte en aquest cas es fa en col·laboració amb subcontractistes amb experiència en comunicacions per satèl·lit, sistemes d'antenes actives, tecnologies de radiofreqüència, infraestructures cloud i ciberseguridad.