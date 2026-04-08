Indra i Escribano reprenen les negociacions de la possible operació d'integració

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Indra i Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han reprès les negociacions de la possible operació d'integració de la companyia familiar dels germans Ángel i Javier Escribano en l'empresa de defensa i tecnologia espanyola, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.
Aquestes mateixes fonts havien indicat prèviament que EM&E "està disposada a parlar" sobre la continuïtat del procés, i també que Indra mantenia oberta aquesta opció.
EM&E va renunciar a l'operació davant les pressions del Govern central, que al·legava, a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) --l'accionista més gran d'Indra amb un 28%--, un "conflicte d'interès" per la relació de l'aleshores president d'Indra, Ángel Escribano, amb EM&E, la seva empresa familiar. Ara, amb la sortida de l'executiu d'Indra, l'operació semblaria tornar a estar sobre la taula.
Respecte a l'aterratge del nou president no executiu de la companyia, Ángel Simón, les fonts esmentades assenyalen que ja s'ha reunit amb l'equip directiu en el que està sent la seva "primera presa de contacte" amb el personal d'Indra.