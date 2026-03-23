Indra cau més d'un 5% davant dels dubtes de la continuïtat d'Ángel Escribano a la presidència

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
Indra baixava més d'un 5% en els primers compassos de la jornada borsària d'aquest dilluns, marcada per reculades generalitzades, davant dels dubtes de la continuïtat d'Ángel Escribano en la presidència de la firma.
En concret, els títols de l'empresa de defensa i tecnologia queien un 5,16% entorn de les 10.20 del matí, fins als 47,56 euros, sent l'empresa de tot l'Ibex 35 que més perdia, en un context de caigudes generalitzades amb el selectiu cedint més d'un 2%.
El mercat reaccionava així després dels moviments de la setmana passada, que van concloure que, dijous passat, Escribano Mechanical and Engineering (EM&I), propietat dels germans Ángel i Javier Escribano, renunciés a l'operació d'integració amb Indra i Ángel Escribano es mantingués al capdavant de la companyia de defensa i tecnologia.
No obstant això, la continuïtat d'Escribano a la presidència de l'empresa no sembla estar assegurada, ja que aquest passat divendres va ser cridat a Moncloa per tractar aquest assumpte, la qual cosa és percebut pels inversors com a font d'inestabilitat en la cúpula de la companyia.
EM&I va adoptar la decisió de renunciar a integrar-se en Indra després de la petició de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) de resoldre el conflicte d'interès existent en l'empresa de defensa i tecnologia relacionat amb l'esmentada operació.
D'aquesta manera, i a la vista de l'escrit remès per EM&I, el consell d'administració d'Indra donava per conclòs el procés d'anàlisi de la potencial operació.