Inditex guanya 2.980 milions en el seu primer semestre, un 6,8% més, i eleva un 7,6% vendes, fins a 19.755 milions

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
Inditex va registrar un benefici net de 2.980 milions d'euros durant el primer semestre del seu exercici fiscal 2026-2027 (entre l'1 de febrer i el 31 de juliol), la qual cosa suposa un increment del 6,8% respecte a un any abans, segons ha informat aquest dimecres el grup.
Les vendes, per la seva banda, van créixer un 7,6% pel que fa al primer semestre de 2025 i van arribar als 19.755 milions d'euros, amb una evolució satisfactòria tant en tenda com a 'online'. Les vendes a tipus de canvi constant van créixer un 9,2%.
"Aquests excel·lents resultats posen de manifest l'extraordinària capacitat dels nostres equips, que en un entorn global molt complex han aconseguit fer arribar cada dia als nostres clients a tot el món el producte i l'experiència de moda que demanden. L'ambició, la flexibilitat i la innovació són elements diferencials que reforcen el potencial de creixement a llarg termini d'Inditex", ha subratllat el conseller delegat d'Inditex, Óscar García Maceiras.
El marge brut va créixer un 8,3%, fins a 11.596 milions d'euros, i es va situar en el 58,7% de les vendes (+40 punts bàsics enfront del primer semestre de 2025).
El resultat operatiu (Ebitda) va créixer un 7,8%, fins a 5.513 milions d'euros, mentre que el resultat net d'explotació (Ebit) va créixer un 7,6% fins a 3.843 milions d'euros i el resultat abans d'impostos un 6,8%, arribant als 3.845 milions d'euros.
La posició financera neta va ser de 10.398 milions d'euros al final del primer semestre d'aquest any, un 4% més.
De cara al segon semestre de 2026, la companyia ha destacat que les col·leccions de la campanya de tardor/hivern han estat molt ben rebudes pels seus clients. Així, les vendes en tenda i 'online' a tipus de canvi constant entre l'1 d'agost i el 7 de setembre d'aquest any han crescut un 9% pel que fa al mateix període de 2025.