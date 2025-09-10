Inditex frena el seu creixement en guanyar 2.791 milions en el seu primer semestre (+0,8%) i eleva vendes un 1,6%

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
Inditex va registrar un benefici net de 2.791 milions d'euros durant el primer semestre del seu exercici fiscal 2025-2026 (entre l'1 de febrer i el 31 de juliol), la qual cosa suposa un increment del 0,8% respecte a un any abans, segons ha informat aquest dimecres el grup.
Les vendes, per la seva banda, van créixer un 1,6% pel que fa al primer semestre del 2024 i van aconseguir 18.357 milions d'euros, amb una evolució satisfactòria tant en tenda com a 'online' i les vendes a tipus de canvi constant han crescut un 5,1%.
"Hem aconseguit un sòlid rendiment en aquest primer semestre de l'exercici 2025, amb vendes satisfactòries en un entorn de mercat complex i mantenint sòlids nivells de rendibilitat. L'eficient execució dels nostres equips demostra la solidesa del model de negoci d'Inditex", ha subratllat el conseller delegat d'Inditex, Óscar García Maceiras.