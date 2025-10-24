Inditex i Alcampo intercanviaran uns terrenys per a nous projectes a Sant Adrià (Barcelona)

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Les empreses Inditex i Alcampo intercanviaran uns terrenys situats a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) amb la finalitat d'impulsar nous projectes, com un centre comercial i oficines, segons han confirmat aquest divendres fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', l'operació permet a la companyia tèxtil triplicar el sòl on construirà el nou complex, mentre que l'hipermercat desplaçarà 200 metres les instal·lacions actuals a un solar contigu, la qual cosa passa per l'enderrocament del centre obert el 1987 a l'actual centre comercial.
El consistori calcula que les obres començaran el 2027, coincidint amb l'inici de la urbanització del barri de les Tres Xemeneies.