Publicat 24/10/2025 12:59

Inditex i Alcampo intercanviaran uns terrenys per a nous projectes a Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Vista de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Les empreses Inditex i Alcampo intercanviaran uns terrenys situats a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) amb la finalitat d'impulsar nous projectes, com un centre comercial i oficines, segons han confirmat aquest divendres fonts municipals a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', l'operació permet a la companyia tèxtil triplicar el sòl on construirà el nou complex, mentre que l'hipermercat desplaçarà 200 metres les instal·lacions actuals a un solar contigu, la qual cosa passa per l'enderrocament del centre obert el 1987 a l'actual centre comercial.

El consistori calcula que les obres començaran el 2027, coincidint amb l'inici de la urbanització del barri de les Tres Xemeneies.

Contador

Contingut patrocinat