MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els aranzels del 50% imposats pel president d'Estats Units, Donald Trump, a alguns productes importats d'Índia han entrat aquest dimecres en vigor, en el que pretén ser una represàlia de Washington contra el país asiàtic per les seves compres de petroli rus.
El nou gravamen, justificat per Trump en considerar que Nova Delhi finança la guerra del president rus, Vladimir Putin, a Ucraïna, duplica el fixat anteriorment en un 25% sobre les exportacions índies, amenaçant la seva competitivitat exportadora davant rivals regionals com la Xina i Vietnam.
Les altíssimes taxes, unes de les més elevades aplicades per Estats Units en el continent, plantegen a més dubtes sobre les ambicions del primer ministre del país, Narendra Modi, de transformar el subcontinent en un important centre manufacturer, segons recull l'agència de notícies Bloomberg, malgrat que algunes indústries clau com els productes electrònics i farmacèutics estan exemptes del nou aranzel.
Els gravàmens entren en vigor després de mesos de frustades negociacions comercials entre els dos països que han deteriorat les seves relacions, especialment després que el mandatari nord-americà remetés contra el Govern indi per la compra de cru rus, que Nova Delhi ha defensat com a forma de garantir els subministraments als seus més de 1.400 milions d'habitants.
En els últims mesos, l'Executiu de Modi s'ha distanciat d'Estats Units i en el seu lloc s'ha aproximat als seus socis BRICS. De fet, s'ha compromès amb Moscou a augmentar el seu comerç anual en un 50% fins als els 100.000 milions de dòlars 86.000 milions d'euros), en els propers cinc anys.