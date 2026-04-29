Increpen a Madrenas (Junts) fora del Congrés després del 'no' a la pròrroga dels lloguers

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts al Congrés Marta Madrenas ha estat increpada aquest dimecres als voltants de la Cambra baixa després del 'no' del seu partit, PP i Vox a la pròrroga dels contractes de lloguer que vencien el 2026 i 2027.
En declaracions a Europa Press, ha explicat que un home l'ha abordat i li ha preguntat: "Tu ets la d'ahir? A Tik Tok diuen que per culpa teva faran fora a milions de persones de casa seva", i a continuació l'ha seguit i l'ha intentat escopir.
Preguntada per si vincula aquest episodi a les declaracions del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha rebutjat fer valoracions i s'ha limitat a dir que Junts va defensar la seva postura de manera educada però els republicans van fer el contrari: "No ens podem posar al mateix nivell. Que cadascú tregui les seves conclusions".