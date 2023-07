Incidències per falta de membres a meses de Chiclana i Huelva i atacs d'ansietat a Alcalá la Real i Còrdova

SEVILLA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El 100% de les meses electorals s'han constituït a Andalusia a les 09.24 hores d'aquest diumenge 23 de juliol amb incidències puntuals a col·legis com el Pabellón Ciudad de Chiclana de la Frontera (Cadis), que ha estat l'últim a posar-se en funcionament, ja que només s'hi ha presentat un dels membres, que a més portava un justificant mèdic per no assumir la tasca.

Per això, per a la constitució de la mesa s'ha requerit la participació d'un matrimoni que ha estat entre els primers

votants, però com que l'home era més gran de 65 anys, finalment ha estat la dona, juntament amb un altre votant de primera hora, qui ha constituït la mesa a les 09.24 hores.

Així ho ha informat el delegat del Govern central a Andalusia, Pedro Fernández, en unes declaracions als periodistes després d'exercir el seu dret a vot al col·legi electoral Ciudad de Baza d'aquest municipi granadí.

A Huelva, la curiositat s'ha registrat en una mesa de la capital, on una vocal s'hi ha presentat malalta i acompanyada del seu marit amb la finalitat que ell la substituís.

ATACS D'ANSIETAT

S'han registrat més incidències a la província de Jaén, concretament a la localitat d'Alcalá la Real, on el president d'una mesa ha tingut un atac d'ansietat pocs minuts després de quedar constituïda la mesa, per la qual cosa s'ha hagut d'avisar el suplent, que ja havia marxat. La mesa ha obert amb normalitat a l'hora prevista.

En una mesa del col·legi Fray Albino, a Còrdova, ha tingut lloc un fet similar: la presidenta ha tingut un atac d'ansietat i ha hagut de ser substituïda per un suplent.