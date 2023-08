Incasòl convoca el concurs per construir 18 habitatges assequibles a Teià (Barcelona)

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha convocat el concurs d'arquitectura per seleccionar l'equip que redactarà el projecte i dirigirà les obres per construir 18 habitatges assequibles a Teià (Barcelona), ha informat el Govern en un comunicat d'aquest dimecres.

Es tracta d'un edifici els treballs del qual tindran un pressupost de 2,42 milions d'euros, aportats per l'entitat, i es preveu que els habitatges --de protecció oficial i que se sumaran a les 68 de lloguer que té l'Incasòl en el municipi-- es puguin lliurar en 2027.

Es repartiran en planta baixa més dues plantes pisi 1.474,42 m2 de sostre --amb nou places d'aparcament per a cotxe, nou per a motos i 36 places per a bicicletes-- i s'ha optat per prioritzar l'habitatge de dos dormitoris dobles, la qual cosa permet adaptar-se a una "gran diversitat" de tipus de famílies, ha explicat.

Els terrenys se situen en el passeig de la Riera de Teià (Maresme), cantonada del carrer de Josep Puigoriol, una parcel·la de l'Ajuntament que "cedeix" a l'Incasòl en dret de superfície per 75 anys, prorrogables a 99.

L'Ajuntament de Teià, l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han acordat que més d'un 25% dels habitatges construïts es destinaran a "joves de fins a 35 anys" i, un altre 25%, seran per a col·lectius específics previstos en la Llei del dret a l'habitatge.