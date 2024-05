Inaugurada la nova aula d'estudi d'Endesa-Basket Girlz a Vic (Barcelona)

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La nova sala d'estudi d'Endesa-Basket Girlz del Pavelló d'en Planes a Vic (Barcelona) es va inaugurar dijous amb la finalitat que les jugadores de bàsquet puguin conciliar l'activitat esportiva i els estudis, informa Endesa en un comunicat.

Hi van assistir la secretària general de l'Esport i l'Activitat física de la Generalitat, Anna Caula; el director general d'Endesa a Catalunya, Enric Brazis; el regidor d'Activitat Física de Vic, Eduard Comerma, i el delegat de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) a la Catalunya Central, Lluís Vergés.

La visita a l'aula s'emmarca en els actes de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Catalunya, que exerceix Vic durant el 2024.

Basket Girlz és un projecte impulsat per Endesa el 2021 amb el suport del Comitè Superior d'Esports, la Federació Espanyola de Bàsquet i Univers Dona, per conèixer i pal·liar les causes de l'abandonament prematur del bàsquet en les adolescents de 12 a 18 anys, en l'esport amb més llicències federatives femenines en categories inferiors.

Per solucionar una de les causes principals de l'abandonament esportiu, la gestió del temps, s'ha adaptat una sala d'estudi al Pavelló Castell d'en Planes "per proporcionar a les jugadores un espai on puguin conciliar els estudis amb la pràctica esportiva, amb un entorn còmode i adaptat a les seves necessitats".