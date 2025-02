Inadmesa la denúncia de Manos Limpias contra Gonzalo Boye per la fugida de Puigdemont

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 18 de Barcelona ha denegat la denúncia que el sindicat Manos Limpias va presentar contra l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, per acompanyar-lo en els moments previs a la seva fugida l'agost passat, segons consta en una interlocutòria a la qual ha tingut acces Europa Press.

La titular del jutjat, la magistrada Carmen García, explica que "la denúncia presentada no té el més mínim rigor i no aporta cap suport que permeti evidenciar en l'actuació del Sr. Boye, lletrat del Sr. Puigdemont, cap comportament delictiu quan el va acompanyar a Espanya per posteriorment tornar-se a absentar del país", segons ha avançat 'Vilaweb'.

Argumenta que no es pot justificar l'obertura d'un procés penal per investigar uns fets "merament sospitosos" per si poguessin ser constitutius d'un delicte, és a dir, una investigació prospectiva sense aportar un indici objectiu, en les seves paraules textuals.