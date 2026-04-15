In-Store Media tanca el 2025 amb una facturació de 120 milions, un 15% més

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en retail media omnicanal In-Store Media va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 120 milions d'euros, un 15% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
La companyia ha explicat que aquest resultat "consolida l'evolució positiva dels últims anys i respon al sòlid acompliment del negoci recurrent".
Durant l'any passat, la companyia va mantenir el seu ritme d'expansió internacional, amb onze "acords estratègics" a Espanya, Itàlia, Mèxic, l'Argentina, Xile i les Filipines.
Per al 2026, la companyia preveu un creixement de les vendes del 10%, gràcies al negoci orgànic, la maximització dels contractes actuals i la signatura de nous acords.
El CEO de l'empresa, Fernando de Vicente, ha explicat que els resultats reflecteixen "la solidesa" del seu model i l'escalabilitat internacional.