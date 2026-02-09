Imputats dos exdirectors de la Guàrdia Civil i l'exdirectora del CNI pel cas Pegasus

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La titular de la plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha imputat els ex-directors generals de la Guàrdia Civil Félix Vicente Azón i María Gámez i l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Paz Esteban pel presumpte espionatge amb els programes Pegasus i Candiru a persones de l'entorn independentista, segons la providència a la qual ha tingut accés Europa Press.
En l'escrit avançat per 'El País', la jutgessa també imputa els fundadors i directius de NSO Group Technologies Ltd, empresa que comercialitza l''spyware' Pegasus, i les seves dues filials europees amb seu a Luxemburg, Q Cyber Technologies i OSY Technologies, i també els directius de Saito Tech Ltd, responsable del programa Candiru.
La causa per presumptes delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics i d'accés il·legal a sistemes informàtics s'investiga des del setembre, quan es va admetre a tràmit una querella a la qual ha tingut accés Europa Press presentada per l'associació internacional de víctimes d'espionatge Sentinel Alliance per presumpte espionatge a 5 empresaris catalans.
La querella sosté que Joan Matamala va ser la primera persona l'ordinador del qual va ser infectat amb Candiru, un fet descobert per CitizenLab, i que un altre dels presumptes afectats, Jordi Baylina, va ser espiat durant una estada a Suïssa.
Per tot plegat, van demanar a la instructora que sol·licités al Consell de Ministres la desclassificació de documents del CNI, que cités l'exdirectora Paz Esteban per prendre-li declaració, que demanés informació a Israel sobre NSO Group i que requerís als Mossos d'Esquadra l'elaboració d'informes sobre els terminals infectats per corroborar la utilització de l''spyware' Candiru i Pegasus.