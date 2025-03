Imputats 3 directius de l'empresa propietària de Pegasus per l'espionatge a Van den Eynde

Se'ls investiga com a presumptes autors de delictes de descobriment i revelació de secrets

BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha imputat 3 directius de l'entramat empresarial NSO Group, propietari del programa Pegasus, com a presumptes autors d'un delicte de descobriment i revelació de secrets per l'espionatge a l'advocat del procés Andreu Van den Eynde, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.

La interlocutòria arriba després que la titular del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona denegués la seva imputació i mantingués la investigació únicament contra l'empresa fabricadora i les comercialitzadores a Europa, una decisió que la defensa de Van den Eynde, exercida per Irídia, va recórrer en contra.

Ara, l'Audiència de Barcelona entén que si s'investiga les mercantils que actuaven amb la denominació NSO Group --concretament NSO Group Technologies Limited, Osy Technologies S.A.R.L. i Q Ciber Technologies Limited--, "sembla del tot lògica l'ampliació de la imputació a les persones físiques que s'ha esbrinat que hi ha darrere les decisions adoptades".

El tribunal entén que, com que s'ha identificat quines persones físiques hi ha darrere les persones jurídiques, sempre que la causa es mantingui viva davant les esmentades mercantils i no s'acordi el sobreseïment, diu textualment la interlocutòria, "sembla absolutament adequat prendre'ls declaració com a investigats".

Segons ha avançat Irídia-Centre per a la Defensa dels Drets Humans, que va assumir el cas d'espionatge a Van den Eynde, els imputats són: el fundador de NSO Group i membre de la junta directiva de l'empresa israeliana, Omri Lavie; el fundador i director general de NSO Group fins al 2022, Shalev Hulio, i el directiu de Q Cyber Technologies des del 2016 fins al 2021, Yuval Somekh.

DEMANEN LA COL·LABORACIÓ DE LUXEMBURG

Per primera vegada, manifesta l'entitat, els directius de NSO Group seran notificats formalment com a investigats en un procés penal i insten les autoritats de Luxemburg --on se situa la comercialitzadora a Europa-- a col·laborar en la investigació i a impulsar una ordre europea d'investigació per esclarir els fets denunciats.

L'advocada penalista i codirectora d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha manifestat que han acollit amb "molta satisfacció" la decisió de l'Audiència com un referent clau en la lluita contra l'espionatge.