Impulsen una ILP per canviar el nom del carrer Sabino Arana de Barcelona per Miguel Ángel Blanco

Es necessiten 3.750 signatures, xifra a la qual CCC veu "raonable" arribar

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Convivència Cívica Catalana (CCC) ha impulsat una recollida de signatures per presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) a l'Ajuntament de Barcelona per canviar de nom el carrer de Sabino Arana, fundador del PNB, pel de Miguel Ángel Blanco, regidor del PP d'Ermua (Biscaia) que va ser assassinat el 1997 per ETA.

Per això, calen 3.750 signatures de majors de setze anys empadronats a Barcelona, i n'han aconseguit 468 des del dijous 23 de gener, segons han explicat a Europa Press les fonts de l'entitat.

Les entitats Cataluña Suma por España, Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, Españoles de a pie i Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (DENAES) també han donat suport a la iniciativa.

ÁNGEL ESCOLANO

En unes declaracions a Europa Press, l'advocat i president de CCC, Ángel Escolano, critica que Arana va ser "un personatge bastant sinistre, que era racista i molt masclista", figura que, en la seva opinió, és impròpia de la ciutat de Barcelona.

El text que acompanya la ILP sosté que la figura d'Arana "no pot tenir cabuda als carrers de Barcelona" i reivindica Miguel Ángel Blanco com un símbol de la lluita contra la intolerància i la violència política.

XIFRA "RAONABLE"

Els promotors tenen dos mesos --prorrogables a quatre-- per aconseguir les signatures, i preveuen instal·lar fins a 50 punts en diferents dies arreu de la ciutat per poder recollir suports, que també es podran aconseguir en línia a través del web decidim.barcelona.

Escolano ha expressat que veu "raonable" arribar a la xifra requerida de signatures en el termini establert.

EL PP I VOX DEFENSEN LA INICIATIVA

En cas d'arribar al ple municipal, la proposició instaria El govern de l'alcalde, Jaume Collboni, a iniciar els tràmits pertinents per aprovar aquest canvi de nom, a través de la Ponència de Nomenclàtor de l'Ajuntament.

CCC ha contactat amb els grups municipals del PP i Vox, que ja els han assegurat que defensaran la iniciativa si arriba al ple; amb el PSC, que no els ha precisat la seva posició, i BComú, dels quals encara no han rebut resposta.

Escolano ha assegurat que aspira a convèncer els socialistes i que seria "coherent" que BComú també li donés suport.

JOAN GARRIGA

El portaveu de Vox a la cambra catalana, Joan Garriga, ha animat a través d'X a donar suport a aquesta iniciativa, i ha criticat Arana per ser "antiespanyol, racista i menysprear les dones".

En unes declaracions a Europa Press, Garriga recorda que "és una qüestió de dignitat com a ciutat" i considera textualment que el nom de Sabino Arana embruta la imatge i la reputació de Barcelona.

PRIMERA ILP A L'AJUNTAMENT

Aquesta és la primera vegada que CCC impulsa una ILP a nivell municipal i ho veuen com una manera d'obrir aquesta via d'acció i, per tant, promoure més iniciatives ciutadanes al consistori, després que el 2007 va presentar una ILP per a l'ensenyament en llengua materna i el bilingüisme escolar, que el Parlament va rebutjar.

De moment, ja preparen una altra ILP per retirar el monument al Doctor Robert, situat a l'interior de la plaça Tetuan de la capital catalana, perquè asseguren que "defensava que hi havia una raça catalana que era superior a l'espanyola".