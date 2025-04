Impact Hub i Aigües de Barcelona impulsen un Lab de transició de recursos hídrics

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Impact Hub i Aigües de Barcelona han impulsat la creació d'un Lab de transició de recursos hídrics per al sector agroalimentari, segons han informat aquest dijous en un comunicat conjunt.

Es tracta d'un espai d'innovació col·lectiva on els actors principals de l'ecosistema treballaran conjuntament en "solucions reals" per transformar el model actual per al sector agrari.

La iniciativa neix de la "necessitat d'evolucionar i col·laborar per trobar respostes més efectives i duradores en la gestió de l'aigua".

La directora d'Innovació d'Aigües de Barcelona, Joana Tobella, ha valorat que l'accés i la gestió eficient de l'aigua "són reptes ineludibles" per al sector agroalimentari.

El responsable de la iniciativa d'Impact Hub, Ramón López, ha defensat que l'espai no només busca innovació en tecnologia, sinó que també vol abordar el tipus de col·laboració.