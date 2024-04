Imagin recull 100 tones de plàstics dels oceans el 2023

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Imagin va recollir 100 tones de plàstics dels oceans el 2023 i es va convertir en la primera empresa del moviment #plasticfreeoceans impulsat per Gravity Wave a superar aquesta xifra, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

Per aconseguir-ho, la plataforma de CaixaBank ha impulsat iniciatives com recollir deu quilos de plàstics per cada nòmina captada o un quilo per cada tres operacions de pagament dels seus usuaris a través del mòbil.

Aquesta xifra se suma a altres iniciatives d'Imagin com la plantació de 440.000 arbres o la mobilització d'11.000 voluntaris digitals, en l'estratègia per "generar un impacte positiu al planeta i la societat".

Per contribuir a tenir mars més nets, Imagin va crear el 2022 una xarxa de nou contenidors marins flotants a diferents ports espanyols que filtren l'aigua i capturen els residus per evitar que arribin a l'oceà.

A més, l'entitat va posar en marxa el 2022 un projecte de protecció del coral taronja, i fins ara han plantat 60.000 unitats d'aquesta espècie, s'han sembrat més de 2.000 larves i s'han atret més de 90 espècies.