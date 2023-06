Imagin presenta una sèrie limitada de MyCard imagin fabricada amb plàstics retirats del mar

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Imagin ha presentat una sèrie limitada de 20.000 unitats de la targeta MyCard imagin elaborada amb plàstics retirats de costes i oceans, ha explicat CaixaBank en un comunicat aquest dilluns.

En concret, el 60% del plàstic ha estat extret del mar per organitzacions mediambientals especialitzades en aquesta causa i el 40% restant del plàstic és reciclat.

La creació d'aquesta sèrie limitada de MyCard imagin està vinculada a un dels reptes mediambientals en els quals Imagin "enfoca els seus esforços: la conservació de mars i oceans".

La targeta amb plàstic reciclat procedent de residus llançats al mar s'afegeix a altres projectes per contribuir a tenir mars més nets, com la instal·lació d'una xarxa de contenidors marins flotants a diferents ports espanyols que filtren l'aigua i capturen els residus per evitar que arribin a l'oceà.

A més a més, per cada nova nòmina domiciliada a Imagin, es promou la recollida d'un quilogram de plàstic del mar i, fins ara, l'entitat ha aconseguit retirar més de 21 tones de residus.