Imagin inicia el quart programa d'emprenedoria en sostenibilitat imaginPlanet Challenge

Imagin ha iniciat la quarta edició del programa de creació d'idees d'emprenedoria en sostenibilitat imaginPlanet Challenge, ha informat CaixaBank en un comunicat aquest dijous.

El programa està dirigit a joves que "estiguin interessats a desenvolupar idees d'emprenedoria que ajudin a combatre el canvi climàtic", i com a novetat aquest any hi poden participar estudiants d'universitats i de centres de formació professional més grans de 16 anys.

Els interessats s'hauran de presentar en equips de tres persones i inscriure-s'hi a través del web del programa fins al juny del 2024, i els inscrits rebran formació sobre sostenibilitat i emprenedoria, juntament amb accés a eines i recursos.

Els deu projectes finalistes seran seleccionats per un jurat integrat per experts interns i externs, i l'equip guanyador podrà fer una estada al centre d'innovació Imagine Creativity Center de Silicon Valley (Estats Units).

Els integrants de l'equip guanyador participaran durant deu dies en un programa d'incubació del seu projecte i visitaran empreses com Netflix i Google HQ; rebran formació de les universitats de Stanford i Berkeley, i al setembre podran presentar el seu projecte en un 'demo day'.