Imagin impulsa la 6a edició del programa d'emprenedoria sostenible imaginPlanet Challenge

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Imagin, el neobanc impulsat per CaixaBank, ha posat en marxa la sisena edició del programa imaginPlanet Challenge, dirigit a joves estudiants d'universitats o centres de formació professional (FP) a partir dels 16 anys que estiguin interessats a desenvolupar idees d'emprenedoria que ajudin a combatre el canvi climàtic.
Els interessats a participar-hi s'hauran de presentar organitzats en equips de tres persones i inscriure's a través del web del programa fins al 31 de maig, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
Durant tot el període d'inscripcions es duran a terme sessions per promoure la iniciativa entre els estudiants d'universitats i d'FP de tot Espanya, a través de sessions en col·laboració amb CaixaBank Dualiza, la Fundació de l'entitat que impulsa aquesta modalitat formativa i aposta per la formació dual.
Tots els participants, a mesura que es vagin inscrivint al programa, rebran formació, ja que imagin ofereix sessions telemàtiques i píndoles de formació sobre sostenibilitat i emprenedoria, a més d'accés a eines i recursos que els puguin ajudar a donar forma a les seves idees a través del mètode Lombard, basat en el Design Doing.
Un cop tancat el termini per presentar candidatures, un jurat, integrat per experts interns i externs referents en sostenibilitat, seleccionarà els 10 projectes finalistes entre els quals s'elegirà l'equip guanyador, que podrà gaudir d'una estada al centre d'innovació d'Imagine Creativity Center, dirigit per l'emprenedor Xavier Verdaguer, a Silicon Valley.
PROGRAMA D'INCUBACIÓ
Els integrants de l'equip guanyador participaran durant 10 dies en un programa d'incubació del seu projecte i visitaran empreses com Netflix, Google HQ, Instagram, HP, IDEO, entre d'altres, i rebran formació de les universitats de Stanford i Berkeley.
Més de 10.000 joves ja han participat en l'imaginPlanet Challenge, que aquest any arriba a la seva sisena edició.