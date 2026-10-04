Imagin engega la segona edició del programa 'Finances a l'aula'

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El banc digital de CaixaBank, Imagin, ha engegat la segona edició del programa 'Finances a l'aula', per portar l'educació financera a les escoles de tot el país.
En un comunicat aquest diumenge, el banc ha explicat que el programa busca "apropar els conceptes bàsics d'educació financera a joves d'entre 12 i 17 anys per promoure que entenguin i desenvolupin hàbits financers saludables".
Aquest programa s'ofereix a través d'una plataforma digital i gratuïta que permet als docents accedir al contingut i integrar-ho a les aules, i aborda temes com la planificació pressupostària, l'estalvi, la ciberseguretat, l'emprenedoria i temes vinculats a la sostenibilitat com el consum responsable i l'economia circular.
Ofereix com una experiència "immersiva i gamificada", que promou que els alumnes adquireixin conceptes clau d'educació financera de manera lúdica.
La inscripció al programa ja està disponible, per la qual cosa totes les escoles interessades podran sumar-se a la iniciativa a través de la web d'imaginAcademy, i els centres inscrits podran participar fins al 9 d'abril en un concurs a nivell nacional en el qual els alumnes, organitzats per equips, hauran d'elaborar una infografia per plasmar els aprenentatges adquirits.